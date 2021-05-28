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В метро Киева прошли антитеррористические учения
СБУ провела в метро Киева плановые антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в пятницу, 28 мая.
"По легенде, условные террористы осуществили взрыв на платформе станции метрополитена и захватили" заложников "в вагоне метро. Тренировка состоялись в условиях, максимально приближенных к реальным", - сказано в сообщении.
Сначала силы ГСЧС и Киевской аварийно-спасательной службы ликвидировали пожар и эвакуировали пострадавших от взрыва. Затем работники Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф КГГА и Общество Красного Креста разделили пострадавших согласно различным формам тяжести и оказали им экстренную медпомощь. Спецназовцы Центра спецопераций Альфа СБУ освободили "заложников" из вагона метро и задержали "террористов".
"Основная цель учений - совершенствование навыков переговорного процесса, задержание преступников, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации и эвакуация пострадавших в экстремальных условиях. Все субъекты борьбы с терроризмом справились с поставленными им задачами при проведении антитеррористической операции на объекте единой транспортной системы", - пояснили в СБУ.
В тренировках участвовали подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти, Общество Красного Креста Украины.
Теги: Киев, метро, СБУ, учения
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