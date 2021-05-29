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Выходные и праздники июня-2021: сколько будем отдыхать

29.05.2021 12:00
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Выходные и праздники июня-2021: сколько будем отдыхать

В первом месяце лета есть праздничные даты, благодаря которым украинцы получат дополнительные выходные, сообщает Курс Украины.
Так, 20 июня отмечается большой христианский праздник — Троица. Поскольку этот праздник выпадает на воскресенье, то выходной переносится на следующий день. Поэтому, будет три выходных подряд — с 19 по 21 июня.
Также 28 июня отмечается День Конституции Украины. Этот праздник выпадает на понедельник, поэтому появится еще один дополнительный выходной, и можно будет отдыхать с 26 по 28 июня.
Всего в июне 2021 года будет 20 рабочих и 10 выходных дней.



Теги: праздник, выходной, июнь
 
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