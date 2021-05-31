Партия Бориса Колесникова провела свой первый съезд

31.05.2021 13:00

В воскресенье, 30 мая, в одном из киевских ивент-холлов состоялся первый съезд политической партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ", на котором присутствовали более 200 представителей со всех областей Украины, сообщает Обозреватель.

На повестке дня съезда были рассмотрены ключевые организационные вопросы, такие как: избрание руководящих органов, а также утверждение Программы и устава партии.

Решением съезда лидером новой политической партии "УКРАИНА – НАШ ДОМ" был избран экс-регионал Борис Колесников.

"К идее создания партии мы шли почти тридцать лет, тщательно прорабатывали контуры идеологии будущей политической партии – не политического проекта, а именно партии, с серьезными амбициями, стратегическим видением целей и с собственным планом преобразования страны. Мы собрали самую сильную команду профессионалов, для того, чтобы менять, перестраивать страну, а не встраиваться в систему. Нас интересуют преобразования, а не просто участие в ближайших выборах", - отметил Колесников.

Партия "УКРАИНА – НАШ ДОМ" считает своей первоочередной целью воплощение следующих задач:

восстановление суверенитета и реальной государственности Украины;

достижение социально ощутимых результатов для граждан через рост экономики.

Принципы партии: