Рада запретила использование "вредных" пластиковых пакетов

01.06.2021 15:00

Верховная Рада Украины ограничила использование пластиковых пакетов. За соответствующий законопроект проголосовали 297 парламентариев.

Законопроект №2051-1 запрещает использование:

сверхлегких пластиковых пакетов;

легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;

оксоразгалающихся (оксобиоразглагающихся) пластиковых пакетов.

Исключением являются биоразлагаемые пластиковые пакеты, а также пакеты, ограниченные размерами 225х345х450 мм, используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Отмечается, что распространение указанных выше пакетов будет наказываться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.

Закон вступает в силу на следующий день после его публикации, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня его вступления в силу.