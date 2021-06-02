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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июня
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 205 новых случаев COVID-заболеваний. Среди заразившихся 104 ребенка и 85 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Также за прошедшие сутки было госпитализировано 1 262 человека; выздоровели – 9 405 человек.
Вирус за минувшие 24 часа унес жизни 158 украинцев. С начала пандемии зарегистрировано 50 857 летальных исходов.
За сутки протестировано методом ПЦР 27 936 человек, методом ИФА – 11 348 человек, экспресс-тестами – 25 592 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 206 836 человек; с болезнью справились 2 062 572 украинца. Было проведено ПЦР-тестов – 10 235 181.
Количество случаев в сутки:
Киев - 473
Винницкая область - 45
Волынская область - 53
Днепропетровская область - 94
Донецкая область - 112
Житомирская область - 49
Закарпатская область - 43
Запорожская область - 124
Ивано-Франковская область - 53
Киевская область - 178
Кировоградская область - 33
Луганская область - 24
Львовская область - 70
Николаевская область - 70
Одесская область - 54
Полтавская область - 30
Ровенская область - 104
Сумская область - 72
Тернопольская область - 43
Харьковская область - 139
Херсонская область - 74
Хмельницкая область - 57
Черкасская область - 83
Черновицкая область - 46
Черниговская область - 82.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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