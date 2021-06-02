Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 июня

02.06.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 205 новых случаев COVID-заболеваний. Среди заразившихся 104 ребенка и 85 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также за прошедшие сутки было госпитализировано 1 262 человека; выздоровели – 9 405 человек.

Вирус за минувшие 24 часа унес жизни 158 украинцев. С начала пандемии зарегистрировано 50 857 летальных исходов.

За сутки протестировано методом ПЦР 27 936 человек, методом ИФА – 11 348 человек, экспресс-тестами – 25 592 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (473), Киевской (178), Харьковской (139), Запорожской (124) и Донецкой (112) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 206 836 человек; с болезнью справились 2 062 572 украинца. Было проведено ПЦР-тестов – 10 235 181.

Количество случаев в сутки:

Киев - 473

Винницкая область - 45

Волынская область - 53

Днепропетровская область - 94

Донецкая область - 112

Житомирская область - 49

Закарпатская область - 43

Запорожская область - 124

Ивано-Франковская область - 53

Киевская область - 178

Кировоградская область - 33

Луганская область - 24

Львовская область - 70

Николаевская область - 70

Одесская область - 54

Полтавская область - 30

Ровенская область - 104

Сумская область - 72

Тернопольская область - 43

Харьковская область - 139

Херсонская область - 74

Хмельницкая область - 57

Черкасская область - 83

Черновицкая область - 46

Черниговская область - 82.