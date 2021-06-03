Кабмин отложил на два года перевод выплат пенсий на карточки

03.06.2021 10:00

Кабинет Министров отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета, который должны были ввести с сентября, сообщает пресс-служба Укрпочты.

Действующий порядок доставки пенсий, субсидий и социальных пособий сохранится минимум до 1 января 2023 года.

Отмечается, что основная причина, по которой инициативу отложили на два года, - неготовность банковской инфраструктуры и систематическое закрытия банковских отделений.

В "Укрпочте" напоминают, что можно подать заявление в ПФУ по изменению способа получения пенсии. Туда нужно прийти лично или отправить пакет документов по почте.

Также действует горячая линия "Укрпочты", куда пенсионеры могут обращаться в случае, если им отказали в переводе получения пенсии к ним. Оставить заявку можно по телефону: +38 (044) 354-52-73 или отправить электронным письмом на адрес [email protected]