Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Укрзализныця запускает два "летних" поезда в Бердянск

03.06.2021 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Укрзализныця запускает два "летних" поезда в Бердянск

Укрзализныця запускает два поезда из Днепра и Кривого Рога в Бердянск. Они начнут курсировать с 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что поезда №472/471 Днепр - Бердянск и №552/551 Кривой Рог - Бердянск будут выполнять рейсы по парным числам, обратно - по непарным.
Из Днепра поезд будет оправляться в 22:50, прибытие в Бердянск - в 08:23. Отправление из Кривого Рога - в 21:20, прибытие в Бердянск - в 08:23.



Теги: Бердянск, Кривой Рог, поезд, Укрзализниця, Днепр
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх