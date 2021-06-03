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В Раде опубликовали текст закона об олигархах
На сайте Верховной Рады опубликован президентский законопроект об олигархах.
Документ содержит объяснение таких понятий как бенефециар, пособник, контролер, связанное лицо.
Согласно ему, для признания физлица олигархом, оно должно соответствовать хотя бы трем из четырех критериев: участвовать в политической жизни, иметь значительное влияние на СМИ (в том числе интернет-СМИ), быть бенефициаром или контролировать природную монополию или бизнес, занимающий монопольное положение на одном из рынков на протяжении минимум года, общая стоимость ее активов превышает 2,19 млрд грн или около 80 млн долларов.
Решение о признании лица олигархом принимается СНБО на основании представления Кабмина, члена СНБО, Национального банка, СБУ или Антимонопольного комитета.
Решение вступает в силу со дня официального опубликования указа президента Украины о введении его в действие и является обязательным к исполнению.
Также законом предлагается создать реестр олигархов.
Попавшим в него запрещается: осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий, быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации, есть обязательство подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Теги: законопроект, олигарх, Верховная Рада
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