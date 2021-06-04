Ахметов отказался считать себя олигархом

04.06.2021 12:00

Ринат Ахметов не считает себя олигархом и удивится, если его таким признают. Об этом пресс-секретарь Ахметова Анна Терехова сообщила в комментарии "Радио Свобода".

"Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его признали. Ахметов — крупнейший украинский инвестор. Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину, и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком ", - отметила она.

По ее словам, на предприятиях SCM сейчас работает почти 200 тысяч сотрудников, в позапрошлом году финансово-промышленная группа оплатила около 60 млрд гривен налогов.

На вопрос о том, готов ли Ахметов избавиться от своих бизнес или медиаактивов, чтобы не попасть в реестр олигархов, его пресс-секретарь отметила, что все они (в том числе и СМИ) "приобретенные законным путем и работают прозрачно".