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- "Новая почта" запустила сервис онлайн-управления посылками17:00
"Новая почта" запустила сервис онлайн-управления посылками
Клиенты Новой почты теперь могут самостоятельно через сайт управлять своей доставкой: продлить срок хранения в отделении, сделать переадресацию, отказаться от посылки, оплатить услуги или узнать местонахождение посылки, - и все это без обращений в контакт-центр. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как только посылка зафиксирована к отправлению, клиенты получают сообщение Viber или sms со ссылкой на сервис для управления доставкой. Он адаптирован к пользованию с различных гаджетов: как со смартфона, так и с компьютера.
«Ежемесячно 4 млн клиентов отслеживают свои посылки на сайте Новой почты. Раньше можно было только узнать статус отправления и оплатить его, а для осуществления других операций нужно было обращаться в контакт-центр, в отделение или к мобильному приложению. Новый инструмент позволяет самостоятельно управлять своими отправлениями и очень экономит время», - комментирует Александр Бульба, СЕО Новой почты.
Какие новые функции доступны клиентам?
• Продление срока хранения в случае автовозврата. Теперь можно самостоятельно и бесплатно продлить срок хранения еще на 3 дня для товаров из интернет-магазинов, в которых настроен автовозврат отправления через 3-5 дней.
• Переадресация отправления. Клиенты могут самостоятельно переадресовать через сайт в любое другое отделение, на адрес или в почтомат. Ранее такая функция была доступна только в мобильном приложении или через контакт-центр.
• Перенос доставки. Дата и время доставки по адресу можно самостоятельно перенести онлайн на более удобные.
• Возврат отправителю. Эта функция есть только у отправителя, чтобы отозвать отправку и вернуть себе посылку.
• Отказ от посылки. Больше не нужно идти в отделение, чтобы отказаться от посылки. Теперь получатель отправления может сделать отказ непосредственно на сайте.
• Детальное движение посылки. Клиенты могут увидеть всю историю передвижения посылки: когда уехала из отделения отправителя, где находится сейчас и дату прибытия.
• Возможность проложить маршрут к конкретному отделению. Клиент может проложить маршрут на карте и сразу увидеть график работы нужного ему отделения.
• Детализированный счет оплаты. Клиент может не только оплатить свое отправление онлайн, но и увидеть из чего состоит счет - доставка, стоимость самого отправления, денежный перевод и так далее.
Осуществлять любые действия с отправлением может только отправитель или получатель посылки, указанные в экспресс-накладной. Для этого им нужно проходить двухфакторного аутентификацию.
Как это работает
1. Клиент получает сообщение в Viber или смс со ссылкой на сервис управления посылкой. Далее нужно перейти по ссылке. Номер экспресс-накладной уже будет введен в поисковую строку - необходимо просто нажать «Поиск».
2. Чтобы воспользоваться дополнительными услугами нужно нажать в верхнем углу справа «Меню» и выбрать нужную услугу.
3. Важно! Чтобы оплатить посылку клиент должен ввести мобильный номер телефона, который совпадает с номером отправителя или получателя посылки. Иначе система не позволит выполнить эту функцию.
В будущем Новая почта планирует добавлять новые функции для управления посылками через сайт.
Теги: посылка, сервис, управление, Новая почта
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