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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 июня
В Украине за минувшие сутки выявили 1,9 тысяч случаев заражения коронавироусом, что меньше, чем за предыдущий день. Всего в стране зафиксировано уже 2,213 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в субботу, 5 июня, сообщает пресс-служба Минздрава.
"5 июня 2021 года в Украине зафиксировано 1 897 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них - 91 ребенок и 65 медработников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за прошедшие сутки:
госпитализированы - 1065 человек;
летальных случаев - 86;
выздоровели - 8330 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 29 061 человека,
методом ИФА - 12 048 человек,
экспресс-тестами - 19 312 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 213 580 человек;
выздоровели - 2 088 712 человек;
летальных случаев - 51 140;
проведения ПЦР-тестов - 10 319 406.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев — 497 случаев;
Винницкая область — 35 случаев;
Волынская область — 47 случаев;
Днепропетровская область — 128 случаев;
Донецкая область — 56 случаев;
Житомирская область — 39 случаев;
Закарпатская область — 50 случаев;
Запорожская область — 138 случаев;
Ивано-Франковская область — 25 случаев;
Киевская область — 160 случаев;
Кировоградская область — 22 случая;
Луганская область — 25 случаев;
Львовская область — 98 случаев;
Николаевская область — 72 случая;
Одесская область — 49 случаев;
Полтавская область — 23 случая;
Ровенская область — 62 случая;
Сумская область — 39 случаев;
Тернопольская область — 40 случаев;
Харьковская область — 116 случаев;
Херсонская область — 37 случаев;
Хмельницкая область — 34 случая;
Черкасская область — 54 случая;
Черновицкая область — 36 случаев;
Черниговская область — 15 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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