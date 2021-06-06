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В Украине менее тысячи COVID-случаев за сутки

06.06.2021 10:00
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В Украине менее тысячи COVID-случаев за сутки

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 937 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди них - 50 детей и 28 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
За минувшие 24 часа вирус забрал жизни 42 украинцев. Всего от COVID-19 с начала пандемии умерло 51 182 человека.
Также за прошедшие сутки госпитализировано 994 человека; с болезнью справились 4 516 человек.
За сутки протестировано:  методом ПЦР – 16 749 человек, методом ИФА – 3 953, экспресс-тестами – 11 567 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (131), в Киеве (102), а также в Киевской (81), Николаевской (79) и Херсонской (61) областях.
Количество случаев в сутки:
Киев - 102
Винницкая область - 16
Волынская область - 21
Днепропетровская область - 131
Донецкая область - 37
Житомирская область - 42
Закарпатская область - 0
Запорожская область - 15
Ивано-Франковская область - 21
Киевская область - 81
Кировоградская область - 12
Луганская область - 3
Львовская область - 28
Николаевская область - 79
Одесская область - 21
Полтавская область - 12
Ровенская область - 29
Сумская область - 51
Тернопольская область - 43
Харьковская область - 32
Херсонская область - 61
Хмельницкая область - 35
Черкасская область - 19
Черновицкая область - 24
Черниговская область - 22.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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