- В Украину доставили ещё 117 тысяч доз вакцины Pfizer17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июня10:00
- Кабмин смягчил карантин в Украине09:00
- Зеленский пообещал выплачивать детям процент от добычи недр16:00
- В центрах массовой вакцинации за выходные сделали 15000 прививок15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июня10:00
- Зеленский по случаю праздника угостил журналистов шашлыками15:00
- Завтра в Украине заработают образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина»11:00
- В Украине менее тысячи COVID-случаев за сутки10:00
- "Новая почта" запустила сервис онлайн-управления посылками17:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июня
В Украине накануне выявили 535 новых случаев COVID-19 - всего в стране их уже 2215052. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 7 июня.
Накануне заболели 30 детей и 61 медработник. Был госпитализован 601 человек, 33 человека скончались, а 1743 - выздоровели.
Всего с начала пандемии выздоровел 2094971 человек, а скончались 51215 украинцев.
Больше всего случаев накануне зафиксировали в Киеве (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 87 случаев;
Винницкая область - 11 случаев;
Волынская область - 17 случаев;
Днепропетровская область - 47 случаев;
Донецкая область - 5 случаев;
Житомирская область - 29 случаев;
Закарпатская область - 8 случаев;
Ивано-Франковская область - 8 случаев;
Киевская область - 52 случая;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 5 случаев;
Львовская область - 19 случаев;
Николаевская область - 78 случаев;
Одесская область - 12 случаев;
Полтавская область - 3 случая;
Ровенская область - 42 случая;
Сумская область - 8 случаев;
Тернопольская область - 25 случаев;
Харьковская область - 10 случаев;
Херсонская область - 20 случаев;
Хмельницкая область - 4 случая;
Черкасская область - 19 случаев;
Черновицкая область - 19 случаев;
Черниговская область - 4 случая.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- 20 лет Независимости. Ясиноватая: город увлекся искусством
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июня
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 апреля
- 20 лет Независимости. Торез: горожане противостоят местной власти
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 мая
- Поезд "Ужгород - Лисичанск" стал самым популярным в Украине18:00
- В Донецкой области начали вакцинацию жителей ОРДЛО от COVID-19 (ВИДЕО)15:00
- Через гумкоридор в Еленовке 7 июня прошли 340 человек13:00
- Мобильная клиника Красного Креста приедет в прифронтовую зону на Донетчине12:00
- СБУ задержала нелегального перевозчика из Донецка в Харьков11:00
- Пушилин не собирается открывать КПВВ с Украиной и ОРЛО17:00
- СБУ обнаружила возле Славянска тайник Гиркина14:00
- В ТКГ озвучили даты и повестку дня очередных заседаний13:00
- На Донетчине будут судить 3 "членов УИК" незаконного "референдума"12:00
- В ОРДО решили создать "институт" для изучения истории Донбасса11:00
- Поезд "Ужгород - Лисичанск" стал самым популярным в Украине18:00
- В Украину доставили ещё 117 тысяч доз вакцины Pfizer17:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- В Донецкой области начали вакцинацию жителей ОРДЛО от COVID-19 (ВИДЕО)15:00
- НБУ выпустил монету в честь погибшего на Донбассе Василия Слипака14:00
- Через гумкоридор в Еленовке 7 июня прошли 340 человек13:00
- Мобильная клиника Красного Креста приедет в прифронтовую зону на Донетчине12:00
- СБУ задержала нелегального перевозчика из Донецка в Харьков11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июня10:00
- Кабмин смягчил карантин в Украине09:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Пушилин не собирается открывать КПВВ с Украиной и ОРЛО
- Главаря НВФ "Оплот" заочно приговорили к пожизненному заключению
- Вчера КПВВ на Донбассе пересекло почти 2000 человек
- "Следователи" из "ЛНР" выехали в Минск для допроса Протасевича
- СБУ задержала нелегального перевозчика из Донецка в Харьков
- СБУ обнаружила возле Славянска тайник Гиркина
- Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня
- В ТКГ озвучили даты и повестку дня очередных заседаний
- Завтра в Украине заработают образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина»
- На Донетчине будут судить 3 "членов УИК" незаконного "референдума"