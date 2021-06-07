Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июня

07.06.2021 10:00

В Украине накануне выявили 535 новых случаев COVID-19 - всего в стране их уже 2215052. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 7 июня.

Накануне заболели 30 детей и 61 медработник. Был госпитализован 601 человек, 33 человека скончались, а 1743 - выздоровели.

Всего с начала пандемии выздоровел 2094971 человек, а скончались 51215 украинцев.

Больше всего случаев накануне зафиксировали в Киеве (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 87 случаев;

Винницкая область - 11 случаев;

Волынская область - 17 случаев;

Днепропетровская область - 47 случаев;

Донецкая область - 5 случаев;

Житомирская область - 29 случаев;

Закарпатская область - 8 случаев;

Ивано-Франковская область - 8 случаев;

Киевская область - 52 случая;

Кировоградская область - 3 случая;

Луганская область - 5 случаев;

Львовская область - 19 случаев;

Николаевская область - 78 случаев;

Одесская область - 12 случаев;

Полтавская область - 3 случая;

Ровенская область - 42 случая;

Сумская область - 8 случаев;

Тернопольская область - 25 случаев;

Харьковская область - 10 случаев;

Херсонская область - 20 случаев;

Хмельницкая область - 4 случая;

Черкасская область - 19 случаев;

Черновицкая область - 19 случаев;

Черниговская область - 4 случая.