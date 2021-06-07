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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июня

07.06.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июня

В Украине накануне выявили 535 новых случаев COVID-19 - всего в стране их уже 2215052. Об этом сообщает Минздрав в понедельник, 7 июня.
Накануне заболели 30 детей и 61 медработник. Был госпитализован 601 человек, 33 человека скончались, а 1743 - выздоровели.
Всего с начала пандемии выздоровел 2094971 человек, а скончались 51215 украинцев.
Больше всего случаев накануне зафиксировали в Киеве (87), Николаевской (78), Киевской (52), Днепропетровской (47) и Ровенской (42) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 87 случаев;
Винницкая область - 11 случаев;
Волынская область - 17 случаев;
Днепропетровская область - 47 случаев;
Донецкая область - 5 случаев;
Житомирская область - 29 случаев;
Закарпатская область - 8 случаев;
Ивано-Франковская область - 8 случаев;
Киевская область - 52 случая;
Кировоградская область - 3 случая;
Луганская область - 5 случаев;
Львовская область - 19 случаев;
Николаевская область - 78 случаев;
Одесская область - 12 случаев;
Полтавская область - 3 случая;
Ровенская область - 42 случая;
Сумская область - 8 случаев;
Тернопольская область - 25 случаев;
Харьковская область - 10 случаев;
Херсонская область - 20 случаев;
Хмельницкая область - 4 случая;
Черкасская область - 19 случаев;
Черновицкая область - 19 случаев;
Черниговская область - 4 случая.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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