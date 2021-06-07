В центрах массовой вакцинации за выходные сделали 15000 прививок

07.06.2021 15:00

В 14 центрах массовой вакцинации Украины за выходные, 5 и 6 июня, вакцинировали против коронавируса 15 025 человек. 79 мобильных бригад делали инъекции COVID-препаратом CoronaVac компании Sinovac, сообщает пресс-служба Минздрава.

"На этих выходных работали три центра вакцинации в Одессе и по одному в Киеве, Львове, Тернополе, Днепре, Полтаве, Ровно, Измаиле, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и в Горишних Плавнях Полтавской области.

Больше всего граждан было вакцинировано в столичном Международном выставочном центре – 5 048, во Львове на базе стадиона Арена Львов – 2 447 человек и в трех центрах в Одессе – 1 329.

Всего в субботу, 5 июня, в центрах вакцинации было иммунизировано 6 457 украинцев, а на следующий день – 8 568.