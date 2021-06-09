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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июня

09.06.2021 10:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июня

В Украине за день коронавирусом заболели 1385 человек - всего в стране уже 2218039 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 9 июня.
При этом выздоровели от коронавируса 6962 человек (всего - 2108684), а скончались 77 (всего - 51410).
Накануне первую дозу вакцины против COVID-19 получили 43925 человек, еще 9236 человек получили вторую дозу препарата.
Количество случаев / прививок по регионам страны:
Киев - 262/6 605
Винницкая область - 18/691
Волынская область - 42/1 042
Днепропетровская область - 75/6 963
Донецкая область - 56/504
Житомирская область - 16/1 031
Закарпатская область - 31/353
Запорожская область - 43/2 276
Ивано-Франковская область - 30/804
Киевская область - 142/5 162
Кировоградская область - 20/735
Луганская область - 21/1 254
Львовская область - 55/2 942
Николаевская область - 59/1 277
Одесская область - 44/1 270
Полтавская область - 41/3 036
Ровенская область - 75/1 374
Сумская область - 43/874
Тернопольская область - 24/1 068
Харьковская область - 87/2 129
Херсонская область - 68/457
Хмельницкая область - 64/1 004
Черкасская область - 36/2 238
Черновицкая область - 22/655
Черниговская область - 11/181.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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