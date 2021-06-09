Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июня

09.06.2021 10:00

В Украине за день коронавирусом заболели 1385 человек - всего в стране уже 2218039 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в среду, 9 июня.

При этом выздоровели от коронавируса 6962 человек (всего - 2108684), а скончались 77 (всего - 51410).

Накануне первую дозу вакцины против COVID-19 получили 43925 человек, еще 9236 человек получили вторую дозу препарата.

Количество случаев / прививок по регионам страны:

Киев - 262/6 605

Винницкая область - 18/691

Волынская область - 42/1 042

Днепропетровская область - 75/6 963

Донецкая область - 56/504

Житомирская область - 16/1 031

Закарпатская область - 31/353

Запорожская область - 43/2 276

Ивано-Франковская область - 30/804

Киевская область - 142/5 162

Кировоградская область - 20/735

Луганская область - 21/1 254

Львовская область - 55/2 942

Николаевская область - 59/1 277

Одесская область - 44/1 270

Полтавская область - 41/3 036

Ровенская область - 75/1 374

Сумская область - 43/874

Тернопольская область - 24/1 068

Харьковская область - 87/2 129

Херсонская область - 68/457

Хмельницкая область - 64/1 004

Черкасская область - 36/2 238

Черновицкая область - 22/655

Черниговская область - 11/181.