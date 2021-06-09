В Херсонской области началась COVID-вакцинация жителей Крыма

09.06.2021 08:00

Первые двое жителей аннексированного Крыма получили прививки от коронавируса в Геническе Херсонской области. Об этом во вторник, 8 июня, сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

Отмечается, что Министерство здравоохранения открыло запись для жителей полуострова на вакцинацию через приложение Дія.

На территории региона заработали шесть пунктов иммунизации населения от COVID-19:

КНП Херсонская городская клиническая больница им. А.С. Лучанского;

КНП Херсонская городская клиническая больница им. А.и О. Тропиных, поликлиника № 1;

КНП Херсонская городская клиническая больница им. Е.Е. Карабелеша, поликлиника №1;

Амбулатория общей практики - семейной медицины в г. Геническ, проспект Мира, 130;

Амбулатория общей практики - семейной медицины, село Чонгар, ул, Шевченко, 68 А;

Амбулатория общей практики - семейной медицины, пгт Каланчак, переулок Заречный, 14.

В ОГА напоминают, что для получения прививки, которая делается бесплатно, с собой необходимо иметь паспорт, а также индивидуальный идентификационный код.

Для инъекций используют препарат китайской компании Sinovac Biotech - CoronaVac.