Последние новости раздела
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июня10:00
- В Херсонской области началась COVID-вакцинация жителей Крыма08:00
- В Украину доставили ещё 117 тысяч доз вакцины Pfizer17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 июня10:00
- Кабмин смягчил карантин в Украине09:00
- Зеленский пообещал выплачивать детям процент от добычи недр16:00
- В центрах массовой вакцинации за выходные сделали 15000 прививок15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 июня10:00
- Зеленский по случаю праздника угостил журналистов шашлыками15:00
- Завтра в Украине заработают образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина»11:00
В Херсонской области началась COVID-вакцинация жителей Крыма
09.06.2021 08:00
Первые двое жителей аннексированного Крыма получили прививки от коронавируса в Геническе Херсонской области. Об этом во вторник, 8 июня, сообщила пресс-служба облгосадминистрации.
Отмечается, что Министерство здравоохранения открыло запись для жителей полуострова на вакцинацию через приложение Дія.
На территории региона заработали шесть пунктов иммунизации населения от COVID-19:
- КНП Херсонская городская клиническая больница им. А.С. Лучанского;
- КНП Херсонская городская клиническая больница им. А.и О. Тропиных, поликлиника № 1;
- КНП Херсонская городская клиническая больница им. Е.Е. Карабелеша, поликлиника №1;
- Амбулатория общей практики - семейной медицины в г. Геническ, проспект Мира, 130;
- Амбулатория общей практики - семейной медицины, село Чонгар, ул, Шевченко, 68 А;
- Амбулатория общей практики - семейной медицины, пгт Каланчак, переулок Заречный, 14.
В ОГА напоминают, что для получения прививки, которая делается бесплатно, с собой необходимо иметь паспорт, а также индивидуальный идентификационный код.
Для инъекций используют препарат китайской компании Sinovac Biotech - CoronaVac.
Теги: Крым, вакцинация, Херсонская область, COVID-19, житель
Читайте также:
- Минздрав начал запись на COVID-вакцинацию жителей ОРДЛО и Крыма
- Что смутило боевого украинского волонтера в энергетическом ударе по Крыму
- Верховная Рада приняла закон о вакцинации от коронавируса
- Bloomberg составил рейтинг стран по темпам вакцинации
- В США анонсировали старт вакцинации против коронавируса
- Названо количество стран, еще не начавших COVID-вакцинацию
- Зеленский приехал на Донбасс13:00
- На донецкой шахте имени Засядько возникла угроза затопления12:00
- Эстония помогла наладить доступ к интернету в прифронтовых районах Луганщины11:00
- Мэр Мариуполя проведет чрезвычайный брифинг из-за последствий непогоды09:00
- Поезд "Ужгород - Лисичанск" стал самым популярным в Украине18:00
- В Донецкой области начали вакцинацию жителей ОРДЛО от COVID-19 (ВИДЕО)15:00
- Через гумкоридор в Еленовке 7 июня прошли 340 человек13:00
- Мобильная клиника Красного Креста приедет в прифронтовую зону на Донетчине12:00
- СБУ задержала нелегального перевозчика из Донецка в Харьков11:00
- Пушилин не собирается открывать КПВВ с Украиной и ОРЛО17:00
- Зеленский приехал на Донбасс13:00
- На донецкой шахте имени Засядько возникла угроза затопления12:00
- Эстония помогла наладить доступ к интернету в прифронтовых районах Луганщины11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 июня10:00
- Мэр Мариуполя проведет чрезвычайный брифинг из-за последствий непогоды09:00
- В Херсонской области началась COVID-вакцинация жителей Крыма08:00
- Поезд "Ужгород - Лисичанск" стал самым популярным в Украине18:00
- В Украину доставили ещё 117 тысяч доз вакцины Pfizer17:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- В Донецкой области начали вакцинацию жителей ОРДЛО от COVID-19 (ВИДЕО)15:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Забота о природе: что отличает «зеленых» производителей косметики18:00
- «Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз эксперта Максима Калиниченко15:00
- Как выиграть в казино Vavada17:30
- Вакцинация работников образования: что нужно знать?17:00
- Удастся ли государству перезапустить агрострахование?13:00
- Туркам удалось бесплатно подписать перспективного украинского хавбека Кобылянского11:00
- Пушилин не собирается открывать КПВВ с Украиной и ОРЛО
- СБУ задержала нелегального перевозчика из Донецка в Харьков
- "Следователи" из "ЛНР" выехали в Минск для допроса Протасевича
- СБУ обнаружила возле Славянска тайник Гиркина
- Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня
- В Донецкой области начали вакцинацию жителей ОРДЛО от COVID-19 (ВИДЕО)
- В ТКГ озвучили даты и повестку дня очередных заседаний
- На Донетчине будут судить 3 "членов УИК" незаконного "референдума"
- Завтра в Украине заработают образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина»
- Через гумкоридор в Еленовке 7 июня прошли 340 человек