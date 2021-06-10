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МВД: иммунизация «Спутником V» не дает права на въезд в Украину
10.06.2021 13:00
В МВД Украины сообщили, что документы о вакцинации "Спутником V" не дают иностранцам права на въезд в Украину. Такое решение объяснили тем, что российская вакцина отсутствует в перечене разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, предает пресс-центр МВД.
В настоящее время к такому перечню принадлежат следующие вакцины:
- BNT162b2 / COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer / BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием КОМИРНАТИ)
- AZD1222 производства AstraZeneca / Oxford (зарегистрировано в Украине под названием АстраЗенека)
- Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием КОВИШЕЛД)
- Ad26.COV2.S производства Janssen;
- mRNA-1273 производства Moderna;
- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm / BIBP;
- SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием КОРОНАВАК).
Теги: Россия, вакцина, граница, иностранец, COVID-19
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