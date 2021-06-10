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На выходных COVID-прививки будут делать в 14 регионах

10.06.2021 08:00
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На выходных COVID-прививки будут делать в 14 регионах

На ближайших выходных, 12-13 июня, центры вакцинации от коронавируса заработают в 14 регионах Украины. Минздрав опубликовал список, где можно сделать прививку вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech.
"12-13 июня 2021 более 30 центров массовой вакцинации будут работать в городах 13 областях Украины и в Киеве", - отметили в ведомстве.
Так, на этих выходных планируется работа:

  • во Львовской области - 8 центров. Из них 3 - во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
  • в Одесской области - 7 центров. Из них 4 - в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;
  • в Полтавской области - 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;
  • в Херсонской области - 3 центра в Херсоне;
  • в Черновицкой области - 2 центра в Черновцах;
  • в Киевской области - 2 центра в Броварах и Белой Церкви;
  • в Киеве - 1 центр;
  • в Тернопольской - 1 центр в Тернополе;
  • в Ровенской области - 1 центр в Ровно;
  • в Днепропетровской области - 1 центр в Днепре;
  • в Хмельницкой области - 1 центр в Хмельницком;
  • в Житомирской области - 1 центр в Житомире;
  • в Черкасской области - 1 центр в Черкассах;
  • в Донецкой области - 1 центр в Мариуполе.

Делать прививки будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech.



Теги: вакцинация, центр, выходные, COVID-19
 
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