На выходных COVID-прививки будут делать в 14 регионах

10.06.2021 08:00

На ближайших выходных, 12-13 июня, центры вакцинации от коронавируса заработают в 14 регионах Украины. Минздрав опубликовал список, где можно сделать прививку вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech.

"12-13 июня 2021 более 30 центров массовой вакцинации будут работать в городах 13 областях Украины и в Киеве", - отметили в ведомстве.

Так, на этих выходных планируется работа:

во Львовской области - 8 центров. Из них 3 - во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;

в Одесской области - 7 центров. Из них 4 - в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;

в Полтавской области - 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;

в Херсонской области - 3 центра в Херсоне;

в Черновицкой области - 2 центра в Черновцах;

в Киевской области - 2 центра в Броварах и Белой Церкви;

в Киеве - 1 центр;

в Тернопольской - 1 центр в Тернополе;

в Ровенской области - 1 центр в Ровно;

в Днепропетровской области - 1 центр в Днепре;

в Хмельницкой области - 1 центр в Хмельницком;

в Житомирской области - 1 центр в Житомире;

в Черкасской области - 1 центр в Черкассах;

в Донецкой области - 1 центр в Мариуполе.

Делать прививки будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac компании Sinovac Biotech.