Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 июня

10.06.2021 10:00

В Украине за сутки подтвердили 1785 новых случаев COVID-19 - всего в стране уже зафиксировано 2219824 случаев болезни. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 10 июня.

Накануне выздоровели 6513 человек (всего - 2115197), а скончались 97 украинцев (всего - 51507). В больницы попал 741 человек.

Больше всего случаев подтвердили в Киеве (216), а также в Харьковской (128), Львовской (128) Днепропетровской (119) и Киевской (102) областях.

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 216 случаев;

Винницкая область - 54 случая;

Волынская область - 63 случая;

Днепропетровская область - 119 случаев;

Донецкая область - 63 случая;

Житомирская область - 68 случаев;

Закарпатская область - 26 случаев;

Запорожская область - 33 случая;

Ивано-Франковская область - 44 случая;

Киевская область - 102 случая;

Кировоградская область - 17 случаев;

Луганская область - 27 случаев;

Львовская область - 128 случаев;

Николаевская область - 53 случая;

Одесская область - 63 случая;

Полтавская область - 75 случаев;

Ровенская область - 88 случаев;

Сумская область - 63 случая;

Тернопольская область - 42 случая;

Харьковская область - 128 случаев;

Херсонская область - 67 случаев;

Хмельницкая область - 59 случаев;

Черкасская область - 70 случаев;

Черновицкая область - 27 случаев;

Черниговская область - 90 случаев.