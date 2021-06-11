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Минздрав обновил список центров массовой COVID-вакцинации

11.06.2021 17:00
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Минздрав обновил список центров массовой COVID-вакцинации

На этих выходных, 12-13 июня, более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в Киеве. В них будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт "Дия" или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В Днепропетровской области будут работать 13 центров: 12 в Днепре и один в Кривом Роге.
Во Львовской области сделать прививку можно в 8 центрах. Три будут работать во Львове, по одному - в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде.
В Одесской области будут функционировать 7 центров. Из них четыре - в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле.
В Полтавской области будут работать 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.
В Херсонской области прививки можно будет сделать в трех центрах в Херсоне.
В Киевской области будет действовать 3 центра: два - Белой Церкви, один в Броварах.
Также прививки от коронавируса буду делать:

  • в Черновицкой области - 2 центра в Черновцах;
  • в Хмельницкой области - 2 центра: по одному в Хмельницком и Каменец-Подольском;
  • в Тернопольской - 1 центр в Тернополе;
  • в Ровенской области - 1 центр в Ровно;
  • в Винницкой области - 1 центр в Виннице;
  • в Кировоградской области - 1 центр в Кропивницком;
  • в Житомирской области - 1 центр в Житомире;
  • в Черкасской области - 1 центр в Черкассах;
  • в Харьковской области - 1 центр в Харькове;
  • в Киеве - 1 центр.

Осуществлять прививки будут мобильные медицинские бригады вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.



Теги: список, вакцинация, центр, COVID-19
 
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