Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 июня

11.06.2021 11:00

В Украине за день подтвердили 1603 новых случая коронавируса - всего в стране их уже 2221427. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 11 июня.

За сутки выздоровели от COVID-19 5 583 человека (всего - 2120780), а скончались 70 украинцев (всего - 51577).

Всего в Украине от коронавируса сделали уже 1395310 вакцинаций, накануне первую дозу получили 30744 человек, а завершили курс иммунизации еще 23585 украинцев.

Количество случаев / прививок по регионам:

Киев - 217/7 328

Винницкая область - 35/708

Волынская область - 52/295

Днепропетровская область - 121/933

Донецкая область - 83/871

Житомирская область - 27/1 039

Закарпатская область - 27/668

Запорожская область - 97/803

Ивано-Франковская область - 18/694

Киевская область - 105/4 793

Кировоградская область - 11/742

Луганская область - 20/555

Львовская область - 113/1 895

Николаевская область - 56/1 311

Одесская область - 73/1 260

Полтавская область - 57/878

Ровенская область - 92/388

Сумская область - 57/716

Тернопольская область - 31/264

Харьковская область - 69/2 064

Херсонская область - 42/414

Хмельницкая область - 41/676

Черкасская область - 60/183

Черновицкая область - 31/648

Черниговская область - 68/618.