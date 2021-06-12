Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июня

12.06.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине выявили 1274 новых случаев заболевания COVID-19 против 1603 случаев днем ранее, сообщает Минздрав в субботу, 12 июня.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 709 человек;

летальных случаев - 69;

выздоровели - 4905 человек;

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2222701 человек;

выздоровели - 2125685 человек;

летальных случаев - 51 646;

проведено ПЦР-тестов - 10487410.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 26999 человек,

методом ИФА - 10910 человек,

экспресс-тестами - 16912 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 215 случаев;

Винницкая область - 20 случаев;

Волынская область - 39 случаев;

Днепропетровская область - 52 случая;

Донецкая область - 84 случая;

Житомирская область - 26 случаев;

Закарпатская область - 29 случаев;

Запорожская область - 46 случаев;

Ивано-Франковская область - 16 случаев;

Киевская область - 102 случая;

Кировоградская область - 14 случаев;

Луганская область - 7 случаев;

Львовская область - 84 случая;

Николаевская область - 45 случаев;

Одесская область - 50 случаев;

Полтавская область - 30 случаев;

Ровенская область - 41 случай;

Сумская область - 36 случаев;

Тернопольская область - 24 случая;

Харьковская область - 104 случая;

Херсонская область - 42 случая;

Хмельницкая область - 34 случая;

Черкасская область - 53 случая;

Черновицкая область - 27 случаев;

Черниговская область - 54 случая.