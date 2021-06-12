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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 июня
За минувшие сутки в Украине выявили 1274 новых случаев заболевания COVID-19 против 1603 случаев днем ранее, сообщает Минздрав в субботу, 12 июня.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 709 человек;
летальных случаев - 69;
выздоровели - 4905 человек;
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2222701 человек;
выздоровели - 2125685 человек;
летальных случаев - 51 646;
проведено ПЦР-тестов - 10487410.
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 26999 человек,
методом ИФА - 10910 человек,
экспресс-тестами - 16912 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 215 случаев;
Винницкая область - 20 случаев;
Волынская область - 39 случаев;
Днепропетровская область - 52 случая;
Донецкая область - 84 случая;
Житомирская область - 26 случаев;
Закарпатская область - 29 случаев;
Запорожская область - 46 случаев;
Ивано-Франковская область - 16 случаев;
Киевская область - 102 случая;
Кировоградская область - 14 случаев;
Луганская область - 7 случаев;
Львовская область - 84 случая;
Николаевская область - 45 случаев;
Одесская область - 50 случаев;
Полтавская область - 30 случаев;
Ровенская область - 41 случай;
Сумская область - 36 случаев;
Тернопольская область - 24 случая;
Харьковская область - 104 случая;
Херсонская область - 42 случая;
Хмельницкая область - 34 случая;
Черкасская область - 53 случая;
Черновицкая область - 27 случаев;
Черниговская область - 54 случая.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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