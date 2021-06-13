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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 июня
В Украине за минувшие сутки зафиксированы 857 новых случев заболевания коронавирусом COVID-19, что на треть меньше вчерашнего показателя. Снижение происходит третий день подряд, сообщает Минздрав утром в воскресенье, 13 июня.
"Среди забоелвших – 37 детей и 17 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 684 человека; летальных случаев – 33; выздоровели – 1 652 человека", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 223 558 человек, выздоровели 2 127 337 человек, скончались 51 679 человек.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 114
Винницкая область - 17
Волынская область - 14
Днепропетровская область - 101
Донецкая область - 19
Житомирская область - 34
Закарпатская область - 3
Запорожская область - 47
Ивано-Франковская область - 12
Киевская область - 70
Кировоградская область - 13
Луганская область - 11
Львовская область - 47
Николаевская область - 44
Одесская область - 34
Полтавская область - 19
Ровенская область - 29
Сумская область - 31
Тернопольская область - 17
Харьковская область - 52
Херсонская область - 32
Хмельницкая область - 32
Черкасская область - 19
Черновицкая область - 21
Черниговская область - 25.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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