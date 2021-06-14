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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июня
За минувшие сутки в Украине зафиксировали минимальный с начала года прирост числа заболевших коронавирусом – 420 случаев, скончалось 13 человек. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает Минздрав Украины.
"14 июня 2021 года в Украине зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 464 человека;
летальных исходов - 13;
выздоровели - 3328 человек;
протестировано: методом ПЦР - 11 638 человек, методом ИФА - 1589 человек, экспресс-тестами - 4629 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 223 978 человек;
выздоровели - 2 130 665 человек;
летальных исходов - 51 692;
проведено ПЦР-тестов - 10 516 186.
Среди заболевших за минувшие сутки - 32 ребенка и 2 медработника.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 89 случаев;
Винницкая область - 11 случаев;
Волынская область - 18 случаев;
Днепропетровская область - 18 случаев;
Житомирская область - 24 случая;
Закарпатская область - 2 случая;
Запорожская область - 44 случая;
Ивано-Франковская область - 9 случаев;
Киевская область - 30 случаев;
Кировоградская область - 8 случаев;
Луганская область - 4 случая;
Львовская область - 16 случаев;
Николаевская область - 42 случая;
Одесская область - 13 случаев;
Полтавская область - 11 случаев;
Ровенская область - 11 случаев;
Сумская область - 9 случаев;
Тернопольская область - 27 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 4 случая;
Черкасская область - 9 случаев;
Черновицкая область - 15 случаев;
Черниговская область - 1 случай.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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