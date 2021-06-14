Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 июня

14.06.2021 12:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировали минимальный с начала года прирост числа заболевших коронавирусом – 420 случаев, скончалось 13 человек. Об этом в понедельник, 14 июня, сообщает Минздрав Украины.

"14 июня 2021 года в Украине зафиксировано 420 новых случаев заболевания COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 464 человека;

летальных исходов - 13;

выздоровели - 3328 человек;

протестировано: методом ПЦР - 11 638 человек, методом ИФА - 1589 человек, экспресс-тестами - 4629 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 223 978 человек;

выздоровели - 2 130 665 человек;

летальных исходов - 51 692;

проведено ПЦР-тестов - 10 516 186.

Среди заболевших за минувшие сутки - 32 ребенка и 2 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 89 случаев;

Винницкая область - 11 случаев;

Волынская область - 18 случаев;

Днепропетровская область - 18 случаев;

Житомирская область - 24 случая;

Закарпатская область - 2 случая;

Запорожская область - 44 случая;

Ивано-Франковская область - 9 случаев;

Киевская область - 30 случаев;

Кировоградская область - 8 случаев;

Луганская область - 4 случая;

Львовская область - 16 случаев;

Николаевская область - 42 случая;

Одесская область - 13 случаев;

Полтавская область - 11 случаев;

Ровенская область - 11 случаев;

Сумская область - 9 случаев;

Тернопольская область - 27 случаев;

Харьковская область - 5 случаев;

Херсонская область - 4 случая;

Черкасская область - 9 случаев;

Черновицкая область - 15 случаев;

Черниговская область - 1 случай.