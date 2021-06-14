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В Румынии попал в ДТП автобус с украинскими заробитчанами

14.06.2021 16:00
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В Румынии попал в ДТП автобус с украинскими заробитчанами

На румынско-венгерской границе произошла авария с украинцами. Возле пункта пропуска автобус, следовавший из Украины в Чехию, врезался в грузовики. Об этом сообщает местное агентство TVR, передает РБК-Украина.
По данным агентства, автобус с 15 украинскими рабочими и 8-летним ребенком в двух километрах до границы не справился с управлением и въехал в колонну грузовиков, которые стояли в аварийной полосе шоссе.
В результате аварии один из пассажиров автобуса погиб. Два человека из автобуса получили серьезные травмы, в том числе внутренние. Еще 13 пассажиров получили травмы, не угрожающие их жизни. Всех пострадавших доставили в больницу.
Сейчас румынская полиция проводит расследование на месте аварии, чтобы установить точные обстоятельства столкновения автобуса с грузовиками.



Теги: Украина, Румыния, автобус, авария, граница
 
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