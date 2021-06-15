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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 15 июня
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 1014 новых случаях коронавируса, что вдвое больше вчерашнего показателя. При этом госпитализировано за сутки меньше, чем накануне - 401 человека. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает пресс-служба Минздрава.
"15 июня 2021 года в Украине зафиксировано 1 014 новых случаев заболевания COVID-19", - сообщили в Минздраве.
Также за минувшие сутки:
госпитализировано - 401 человека;
летальных исходов - 77;
выздоровели - 5511 человек;
протестировано: методом ПЦР - 32 313 человек, методом ИФА - 10 428 человек, экспресс-тестами - 211 991 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 224 992 лица;
выздоровели - 2 136 176 человек;
летальных исходов - 51 769;
проведено ПЦР-тестов - 10 548 499.
Среди заболевших за минувшие сутки - 43 ребенка и 51 медработник.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 243 случая;
Винницкая область - 17 случаев;
Волынская область - 15 случаев;
Днепропетровская область - 82 случая;
Донецкая область - 61 случай;
Житомирская область - 9 случаев;
Закарпатская область - 16 случаев;
Запорожская область - 52 случая;
Ивано-Франковская область - 9 случаев;
Киевская область - 51 случай;
Кировоградская область - 10 случаев;
Луганская область - 24 случая;
Львовская область - 34 случая;
Николаевская область - 45 случаев;
Одесская область - 48 случаев;
Полтавская область - 38 случаев;
Ровенская область - 29 случаев;
Сумская область - 19 случаев;
Тернопольская область - 12 случаев;
Харьковская область - 60 случаев;
Херсонская область - 8 случаев;
Хмельницкая область - 60 случаев;
Черкасская область - 44 случая;
Черновицкая область - 19 случаев;
Черниговская область - 9 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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