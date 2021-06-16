Шмыгаль заявил о продлении и ослаблении карантина

16.06.2021 17:00

Из-за эпидемии коронавируса правительство продолжит карантин в Украине до 31 августа 2021 года. Об этом сегодня на заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает LIGA.

При этом, по словам Шмыгаля, некоторые карантинные меры будут ослаблены. В том числе, пока все области находятся на зеленом уровне эпидопасности, контроль самоизоляции не будет проводиться через приложение "Вдома".

Кроме того, семейные врачи смогут выдавать справки о вакцинации от коронавируса.