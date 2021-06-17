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Центры массовой вакцинации из-за праздников изменили график работы

17.06.2021 08:00
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Центры массовой вакцинации из-за праздников изменили график работы

В связи с праздничными выходными часть центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в четверг и пятницу, 17-18 июня, а некоторые будут работать в понедельник, 21 июня, сообщает Минздрав.
В министерстве отмечают, что график может продолжать меняться, а проверить его можно на сайте ведомства.
Всего же с 17 по 21 июня в Украине будут работать около 70 центров массовой вакцинации.



Теги: вакцинация, график, центр
 
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