Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июня

17.06.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки выявили 1188 случаев заражения коронавирусом, что немного больше, чем днем ранее, скончалось 55 человек. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 601 человека;

летальных исходов - 55;

выздоровели - 4682 человека;

протестировано: методом ПЦР - 27 036 человек, методом ИФА - 10 538 человек, экспресс-тестами - 17 722 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 227 225 человек;

выздоровели - 2 145 660 человек;

летальных исходов - 51 902;

проведено ПЦР-тестов - 10 603 856.

Среди заболевших за минувшие сутки - 62 ребенка и 6 медработников.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 251 случай;

Винницкая область - 43 случая;

Волынская область - 36 случаев;

Днепропетровская область - 78 случаев;

Донецкая область - 51 случай;

Житомирская область - 35 случаев;

Закарпатская область - 26 случаев;

Запорожская область - 58 случаев;

Ивано-Франковская область - 14 случаев;

Киевская область - 60 случаев;

Кировоградская область - 12 случаев;

Луганская область - 21 случай;

Львовская область - 45 случаев;

Николаевская область - 43 случая;

Одесская область - 21 случай;

Полтавская область - 54 случая;

Ровенская область - 23 случая;

Сумская область - 46 случаев;

Тернопольская область - 13 случаев;

Харьковская область - 96 случаев;

Херсонская область - 37 случаев;

Хмельницкая область - 42 случая;

Черкасская область - 41 случай;

Черновицкая область - 23 случая;

Черниговская область - 19 случаев.