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Кабмин опубликовал новые правила карантина
Правительство Украины опубликовало постановление об установлении на территории страны "зеленой" зоны, сообщает Корреспондент.net.
Согласно документу, с четверга, 17 июня, на территории Украины устанавливается "зеленый" уровень эпидемической опасности.
В соответствии с ним запрещается находиться в общественных заведениях и транспорте без масок, закрывающих нос и рот, пребывать на улице без документов, самовольно покидать места самоизоляции.
Также запрещен въезд в Украину иностранцев без медстраховки, которая покрывала бы лечение коронавируса. Кроме того, при въезде в Украину иностранцы должны иметь отрицательный тест на COVID-19 (ПЦР или экспресс-тест на антиген) проведенный не более чем за 72 часа до пересечения границы или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, признанными ВОЗ.
Проведение массовых мероприятий, в том числе в развлекательных заведениях и ночных клубах, разрешено только при надетых всеми участниками масок. Однако, это ограничение может не соблюдаться, если все участники имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 или документ о полной вакцинации.
Перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешены лишь при условии, что пассажиров в салоне будет не больше, чем мест для сидения.
Субъекты хозяйствования, обслуживающие посетителей, обязаны иметь маркировку для пребывания в очереди с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра и урны для сбора использованных масок, а работники должны носить маски.
Теги: правила, карантин, Кабмин, COVID-19
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