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Названа средняя стоимость одной дозы вакцины от коронавируса в Украине
18.06.2021 16:00
Средняя стоимость вакцины от COVID-19 со всеми расходными материалами, заложенная в бюджете, составляет 276 гривен. Всего за бюджетные средства планируется закупить 38 млн доз вакцин. Об этом сообщает Счетная палата.
Как отмечается в сообщении, Министерство здравоохранения уже потратило на вакцинацию 7,9 млрд гривен, еще 2,6 млрд гривен остаются неиспользованными. До конца июня Минздрав должен использовать 10,5 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19.
Из 7,9 млрд гривен средств 7,8 млрд гривен уплачено за закупку вакцины, 41 млн гривен — шприцов; 3,8 млн гривен — раствора и 18 млн гривен — контейнеров для сбора медицинских отходов.
Теги: стоимость, вакцина, COVID-19
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