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Сегодня СНБО рассмотрит персональные санкции и развитие ВПК

18.06.2021 15:00
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Сегодня СНБО рассмотрит персональные санкции и развитие ВПК

Сегодня, 18 июня 2021 года, на заседании Совета национальной безопасности и обороны будут рассмотрены персональные санкции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
СНБО планирует сегодня рассмотреть:
– стратегию развития оборонно-промышленного комплекса;
– применение персональных санкций;
– доклад руководителя госслужбы геологии и недр о выполнении решения СНБО.
Также в повестке значится вопрос, который будет рассмотрен в закрытом режиме, и пункт "разное".
Брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова запланирован на 18:00.



Теги: СНБО, заседание, санкции
 
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