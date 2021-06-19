- Зеленский рассказал об итогах заседания СНБО11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июня10:00
- Названа средняя стоимость одной дозы вакцины от коронавируса в Украине16:00
- Сегодня СНБО рассмотрит персональные санкции и развитие ВПК15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июня12:00
- Кабмин опубликовал новые правила карантина08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июня12:00
- Центры массовой вакцинации из-за праздников изменили график работы08:00
- Шмыгаль заявил о продлении и ослаблении карантина17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июня11:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июня
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 852 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 23 ребенка и 41 медработник. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За прошедшие 24 часа госпитализирован - 571 человек; выздоровели 2 736 человек.
За сутки вирус отнял жизни 40 украинцев. С начала пандемии зарегистрировано 51 992 летальных исходов.
Также за последние сутки протестировано методом ПЦР – 26 463 человека, методом ИФА – 8 608 человек, экспресс-тестами – 14 559 человек.
За все время пандемии в Украине заразились коронавирусом 2 229 044 жителя страны, выздоровели – 2 150 708 человек, проведено ПЦР-тестов – 10 656 207.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 202 случая;
Винницкая область - 13 случаев;
Волынская область - 32 случая;
Днепропетровская область - 44 случая;
Донецкая область - 23 случая;
Житомирская область - 20 случаев;
Закарпатская область - 15 случаев;
Запорожская область - 42 случая;
Ивано-Франковская область - 11 случаев;
Киевская область - 41 случай;
Кировоградская область - 10 случаев;
Луганская область - 9 случаев;
Львовская область - 61 случай;
Николаевская область - 44 случая;
Одесская область - 33 случая;
Полтавская область - 21 случай;
Ровенская область - 21 случай;
Сумская область - 19 случаев;
Тернопольская область - 6 случаев;
Харьковская область - 63 случая;
Херсонская область - 30 случаев;
Хмельницкая область - 32 случая;
Черкасская область - 26 случаев;
Черновицкая область - 24 случая;
Черниговская область - 10 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 мая
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 июня
- 20 лет Независимости. Красноармейск: десять лет, чтобы оправиться от шока
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 апреля
- В Раде подняли вопрос ж/д сообщения Авдеевки с Харьковом, Одессой и Львовом17:00
- СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"14:00
- В оккупированном Луганске ночью взорвался газопровод11:00
- За сутки на Донбассе девять обстрелов, один раненый09:00
- УЗ продлила маршрут поезда Днепр-Харьков до Лимана17:00
- В рядах Нацполиции Луганщины разоблачили экс-боевика из банды Дремова16:00
- Пушилин анонсировал открытие "границы" между ОРДО и ОРЛО14:00
- Мариуполь снова попал под удар стихии13:00
- Госпогранслужба продолжает требовать установку отмененного «Вдома»11:00
- На Донбассе восемь обстрелов, ранен военный10:00
- «Шахтер» заключил пятилетний контракт с форвардом «Аякса»13:00
- Зеленский рассказал об итогах заседания СНБО11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июня10:00
- В Белом доме опровергли информацию о заморозке военной помощи Украине09:00
- В Раде подняли вопрос ж/д сообщения Авдеевки с Харьковом, Одессой и Львовом17:00
- Названа средняя стоимость одной дозы вакцины от коронавируса в Украине16:00
- Сегодня СНБО рассмотрит персональные санкции и развитие ВПК15:00
- СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"14:00
- Моргенштерн подал в суд на СБУ из-за запрета на въезд в Украину13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июня12:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Играем на гривны в виртуальном казино ПоинтЛото10:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- Пушилин анонсировал открытие "границы" между ОРДО и ОРЛО
- Госпогранслужба продолжает требовать установку отмененного «Вдома»
- Мариуполь снова попал под удар стихии
- На КПВВ "Меловое" разоблачили изготовителя фальшивых COVID-справок
- СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?
- В рядах Нацполиции Луганщины разоблачили экс-боевика из банды Дремова
- Кабмин опубликовал новые правила карантина
- Встреча Байдена и Путина: онлайн-трансляция (ВИДЕО)
- УЗ продлила маршрут поезда Днепр-Харьков до Лимана