Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июня

19.06.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 852 новых случая заболевания COVID-19. Среди них - 23 ребенка и 41 медработник. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За прошедшие 24 часа госпитализирован - 571 человек; выздоровели 2 736 человек.

За сутки вирус отнял жизни 40 украинцев. С начала пандемии зарегистрировано 51 992 летальных исходов.

Также за последние сутки протестировано методом ПЦР – 26 463 человека, методом ИФА – 8 608 человек, экспресс-тестами – 14 559 человек.

За все время пандемии в Украине заразились коронавирусом 2 229 044 жителя страны, выздоровели – 2 150 708 человек, проведено ПЦР-тестов – 10 656 207.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (202), Харьковской (63), Львовской (61), Днепропетровской (44) и Николаевской (44) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 202 случая;

Винницкая область - 13 случаев;

Волынская область - 32 случая;

Днепропетровская область - 44 случая;

Донецкая область - 23 случая;

Житомирская область - 20 случаев;

Закарпатская область - 15 случаев;

Запорожская область - 42 случая;

Ивано-Франковская область - 11 случаев;

Киевская область - 41 случай;

Кировоградская область - 10 случаев;

Луганская область - 9 случаев;

Львовская область - 61 случай;

Николаевская область - 44 случая;

Одесская область - 33 случая;

Полтавская область - 21 случай;

Ровенская область - 21 случай;

Сумская область - 19 случаев;

Тернопольская область - 6 случаев;

Харьковская область - 63 случая;

Херсонская область - 30 случаев;

Хмельницкая область - 32 случая;

Черкасская область - 26 случаев;

Черновицкая область - 24 случая;

Черниговская область - 10 случаев.