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Зеленский рассказал об итогах заседания СНБО

19.06.2021 11:00
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Зеленский рассказал об итогах заседания СНБО

Президент Владимир Зеленский рассказал о решениях, которые сегодня принял на заседании Совет национальной безопасности и обороны. Он написал об этом в Telegram.
1. Принята Стратегия развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Стратегия определяет основные направления и задачи государственной военно-промышленной политики. В частности, предусматривает совершенствование системы стандартизации, унификации и управления качеством продукции в соответствии со стандартами НАТО, сообщил Зеленский.
2. Рассмотрены вопросы военно-технического сотрудничества Украины с другими государствами.
3. Продлены санкции против ряда лиц, которые были введены решением СНБО от 21 июня 2018 года и введены в действие указом президента № 176.
4. Принято решение о введении санкций еще против 12 лиц, находящихся в статусе "субъекта повышенного преступного влияния".
5. По предложению СБУ принято решение о применении санкций против украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, бизнесмена Павла Фукса, гендиректора российской госкорпорации Ростех Сергея Чемезова и заместителя председателя совета директоров российской корпорации ВСМПО-Ависма Михаила Шелкова.
6. Принято решение об аннулировании ряда лицензий на добычу титана и других ресурсов. Лицензии, в частности на добычу природного газа, возвращены государству, сообщил президент.
"Наводим порядок! Хороших выходных!" – подытожил он.



Теги: СНБО, итоги, заседание, Зеленский
 
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