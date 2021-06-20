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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня
В Украине за последние 24 часа зафиксировали 479 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно меньше вчерашнего показателя. Прирост падает третий день подряд, сообщает Минздрав утром в воскресенье, 20 июня.
"Среди заболевших – 15 детей и 6 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 544 человека; летальных случаев – 24; выздоровели – 755 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 229 523 человек, выздоровели 2 151 463, скончались 52 016 пациентов с коронавирусом.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 91
Винницкая область - 8
Волынская область - 10
Днепропетровская область - 28
Донецкая область - 17
Житомирская область - 13
Закарпатская область - 7
Запорожская область - 17
Ивано-Франковская область - 4
Киевская область - 32
Кировоградская область - 9
Луганская область - 5
Львовская область - 17
Николаевская область - 32
Одесская область - 19
Полтавская область - 9
Ровенская область - 11
Сумская область - 20
Тернопольская область - 11
Харьковская область - 32
Херсонская область - 39
Хмельницкая область - 9
Черкасская область - 13
Черновицкая область - 17
Черниговская область - 9.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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