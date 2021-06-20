Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня

20.06.2021 10:00

В Украине за последние 24 часа зафиксировали 479 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно меньше вчерашнего показателя. Прирост падает третий день подряд, сообщает Минздрав утром в воскресенье, 20 июня.

"Среди заболевших – 15 детей и 6 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 544 человека; летальных случаев – 24; выздоровели – 755 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (91), Херсонской (39), Харьковской (32), Николаевской (32) и Киевской (32) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 229 523 человек, выздоровели 2 151 463, скончались 52 016 пациентов с коронавирусом.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 91

Винницкая область - 8

Волынская область - 10

Днепропетровская область - 28

Донецкая область - 17

Житомирская область - 13

Закарпатская область - 7

Запорожская область - 17

Ивано-Франковская область - 4

Киевская область - 32

Кировоградская область - 9

Луганская область - 5

Львовская область - 17

Николаевская область - 32

Одесская область - 19

Полтавская область - 9

Ровенская область - 11

Сумская область - 20

Тернопольская область - 11

Харьковская область - 32

Херсонская область - 39

Хмельницкая область - 9

Черкасская область - 13

Черновицкая область - 17

Черниговская область - 9.