- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июня11:00
- В ООН назвали количество переселенцев и беженцев в Украине10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня10:00
- Зеленский рассказал об итогах заседания СНБО11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июня10:00
- Названа средняя стоимость одной дозы вакцины от коронавируса в Украине16:00
- Сегодня СНБО рассмотрит персональные санкции и развитие ВПК15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июня12:00
- Кабмин опубликовал новые правила карантина08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июня12:00
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июня
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 323 новых случаев коронавируса, сообщает Минздрав в понедельник, 21 июня.
Так, за минувшие сутки:
госпитализированы - 375 человек;
летальных случаев - 16;
выздоровели - 677 человек;
За сутки протестировано:
методом ПЦР - 8943 лица,
методом ИФА - 1147 человек,
экспресс-тестами - 4008 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2229846 лица;
выздоровели - 2152140 человек;
летальных случаев - 52 032;
проведения ПЦР-тестов - 10679015.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 95
Винницкая - 10
Волынская - 10
Днепропетровская - 22
Донецкая - 0
Житомирская - 9
Закарпатская - 0
Запорожская - 22
Ивано-Франковская - 0
Киевская - 14
Кировоградская - 4
Луганская - 5
Львовская - 23
Николаевская - 26
Одесская - 12
Полтавская - 4
Ровенская - 8
Сумская - 14
Тернопольская - 6
Харьковская - 4
Херсонская - 7
Хмельницкая - 5
Черкасская - 7
Черновицкая - 15
Черниговская - 1.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 мая
- За 20 лет Донецкая область потеряла почти миллион человек
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 февраля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 апреля
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 мая
- В сети показали очередь на въезд в Седово15:00
- В ОРДО разрешили въезд граждан Украины для получения гумпомощи11:00
- Боевики ОРДЛО ранили мирного жителя Авдеевки09:00
- В ОРДО заявили о повышении с 1 июля окладов бюджетников на 25%17:00
- 374 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 18 июня15:00
- В Раде подняли вопрос ж/д сообщения Авдеевки с Харьковом, Одессой и Львовом17:00
- СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"14:00
- В оккупированном Луганске ночью взорвался газопровод11:00
- За сутки на Донбассе девять обстрелов, один раненый09:00
- УЗ продлила маршрут поезда Днепр-Харьков до Лимана17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июня11:00
- В ООН назвали количество переселенцев и беженцев в Украине10:00
- В Раде потребовали от ГПУ расследовать "признание" Лукашенко "ЛДНР"09:00
- Букмекеры сделали прогноз на матч Евро-2020 Украина - Австрия17:00
- В сети показали очередь на въезд в Седово15:00
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня13:00
- В ОРДО разрешили въезд граждан Украины для получения гумпомощи11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня10:00
- Боевики ОРДЛО ранили мирного жителя Авдеевки09:00
- В ОРДО заявили о повышении с 1 июля окладов бюджетников на 25%17:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Играем на гривны в виртуальном казино ПоинтЛото10:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- В ОРДО разрешили въезд граждан Украины для получения гумпомощи
- В сети показали очередь на въезд в Седово
- СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"
- В ОРДО заявили о повышении с 1 июля окладов бюджетников на 25%
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня
- Кабмин опубликовал новые правила карантина
- В Раде подняли вопрос ж/д сообщения Авдеевки с Харьковом, Одессой и Львовом
- Зеленский рассказал об итогах заседания СНБО
- 374 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 18 июня
- Букмекеры сделали прогноз на матч Евро-2020 Украина - Австрия