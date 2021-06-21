- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июня11:00
- В ООН назвали количество переселенцев и беженцев в Украине10:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня10:00
- Зеленский рассказал об итогах заседания СНБО11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 июня10:00
- Названа средняя стоимость одной дозы вакцины от коронавируса в Украине16:00
- Сегодня СНБО рассмотрит персональные санкции и развитие ВПК15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 июня12:00
- Кабмин опубликовал новые правила карантина08:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 июня12:00
В ООН назвали количество переселенцев и беженцев в Украине
По данным Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, в Украине насчитывается 700 тысяч внутренне перемещенных лиц и около 5 тысяч беженцев и искателей убежища. Об этом сообщает пресс-служба Агентства ООН по делам беженцев в Украине (UNHCR Ukraine) по случаю Всемирного дня беженцев.
В целом в 2020 году количество людей, перемещенных из-за конфликтов, преследований и нарушений прав человека возросло до 82,4 млн. Это на 4% больше, чем рекордные 79,5 млн перемещенных лиц по состоянию на конец 2019 года. Лица в возрасте до 18 лет составляют 42% всех вынужденно перемещенных лиц.
Также возросло количество ВПЛ. В 2020 году 48 млн человек были ВПЛ в своих странах (45,7 млн - в 2019 году). Еще 4,1 млн искали убежище.
Теги: ООН, беженцы, переселенцы
- ООН увидела в Украине почти 50 тысяч внутренних переселенцев
- Военные занимают дома мирных жителей в «серой зоне» по обе линии разграничения
- ООН организовало на КПВВ «Станица Луганская» перевозку людей электромобилем
- В Мариуполе 2500 беженцев получат по 2000 гривен от ООН
- ООН обнародовала сколько человек погибли, получили ранения и стали беженцами за год
- Более 2,5 тыс. жителей оккупированных Крыма и Донбасса попросили политического убежища в Испании
- В сети показали очередь на въезд в Седово15:00
- В ОРДО разрешили въезд граждан Украины для получения гумпомощи11:00
- Боевики ОРДЛО ранили мирного жителя Авдеевки09:00
- В ОРДО заявили о повышении с 1 июля окладов бюджетников на 25%17:00
- 374 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 18 июня15:00
- В Раде подняли вопрос ж/д сообщения Авдеевки с Харьковом, Одессой и Львовом17:00
- СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"14:00
- В оккупированном Луганске ночью взорвался газопровод11:00
- За сутки на Донбассе девять обстрелов, один раненый09:00
- УЗ продлила маршрут поезда Днепр-Харьков до Лимана17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июня11:00
- В ООН назвали количество переселенцев и беженцев в Украине10:00
- В Раде потребовали от ГПУ расследовать "признание" Лукашенко "ЛДНР"09:00
- Букмекеры сделали прогноз на матч Евро-2020 Украина - Австрия17:00
- В сети показали очередь на въезд в Седово15:00
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня13:00
- В ОРДО разрешили въезд граждан Украины для получения гумпомощи11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 июня10:00
- Боевики ОРДЛО ранили мирного жителя Авдеевки09:00
- В ОРДО заявили о повышении с 1 июля окладов бюджетников на 25%17:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Играем на гривны в виртуальном казино ПоинтЛото10:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Папа уходит в декрет. Что меняет новый закон о декретном отпуске?17:00
- Какой бойлер поставить в частный дом?15:00
- Translate, Meta, Reverso, Linguatec, Pereklad.Online: нюансы машинного перевода11:00
- В ОРДО разрешили въезд граждан Украины для получения гумпомощи
- В сети показали очередь на въезд в Седово
- СБУ блокировала схему поставок лекарств и косметики террористам "ДНР"
- В ОРДО заявили о повышении с 1 июля окладов бюджетников на 25%
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня
- Кабмин опубликовал новые правила карантина
- В Раде подняли вопрос ж/д сообщения Авдеевки с Харьковом, Одессой и Львовом
- Зеленский рассказал об итогах заседания СНБО
- 374 человека пересекли линию разграничения через КПВВ «Еленовка» 18 июня
- Букмекеры сделали прогноз на матч Евро-2020 Украина - Австрия