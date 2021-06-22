Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июня

22.06.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили 296 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это минимальный прирост с начала года. Показатель снижается пятый день подряд, сообщает Минздрав утром во вторник, 22 июня.

"Среди заболевших: детей – 22, медработников – 2. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 318 человек; летальных случаев – 21; выздоровели – 829 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 230 142 человек, выздоровели 2 152 969 инфицированных, скончались 52 053 человека.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 87

Винницкая область - 2

Волынская область - 9

Днепропетровская область - 14

Донецкая область - 0

Житомирская область - 3

Закарпатская область - 0

Запорожская область - 30

Ивано-Франковская область - 0

Киевская область - 3

Кировоградская область - 2

Луганская область - 3

Львовская область - 14

Николаевская область - 18

Одесская область - 17

Полтавская область - 14

Ровенская область - 5

Сумская область - 11

Тернопольская область - 5

Харьковская область - 6

Херсонская область - 7

Хмельницкая область - 6

Черкасская область - 3

Черновицкая область - 18

Черниговская область - 19.