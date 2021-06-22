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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июня

22.06.2021 11:00
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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 июня

В Украине за минувшие сутки выявили 296 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это минимальный прирост с начала года. Показатель снижается пятый день подряд, сообщает Минздрав утром во вторник, 22 июня.
"Среди заболевших: детей – 22, медработников – 2. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 318 человек; летальных случаев – 21; выздоровели – 829 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 230 142 человек, выздоровели 2 152 969 инфицированных, скончались 52 053 человека.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 87
Винницкая область - 2
Волынская область - 9
Днепропетровская область - 14
Донецкая область - 0
Житомирская область - 3
Закарпатская область - 0
Запорожская область - 30
Ивано-Франковская область - 0
Киевская область - 3
Кировоградская область - 2
Луганская область - 3
Львовская область - 14
Николаевская область - 18
Одесская область - 17
Полтавская область - 14
Ровенская область - 5
Сумская область - 11
Тернопольская область - 5
Харьковская область - 6
Херсонская область - 7
Хмельницкая область - 6
Черкасская область - 3
Черновицкая область - 18
Черниговская область - 19.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
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