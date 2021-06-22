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В Одессе "традиционно" позеленело Черное море

22.06.2021 13:00
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В Одессе "традиционно" позеленело Черное море

Уже несколько дней Черное море у побережья Одессы "цветет". Морская вода приобрела неестественный для нее оливково-зеленый оттенок. Особенно хорошо это видно непосредственно у берега, в первую очередь - в полузакрытых акваториях пляжей, отделенных от открытого моря волнорезами. В некоторых случаях полосы оливково-зеленой воды заметны и вдали от берега, сообщает Одесский Курьер.
Это явление вызвано цветением цианобактерии Aphanizomenon flos-aquae. Сейчас для нее наиболее благоприятные условия - теплая морская вода (с температурой более 19-20 градусов) в сочетании с низкой соленостью и наличием большого количества различных органических веществ в воде. Дело в том, что сильные дожди последних нескольких дней привели к массовому попаданию в море различного мусора, отходов и просто грязи из города - за счет поверхностного стока дождевой воды и за счет стока воды через дренаж.



Теги: Одесса, бактерия, Черное море, цветение
 
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