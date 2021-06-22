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В Украине началась вакцинация трудовых коллективов

22.06.2021 15:00
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В Украине началась вакцинация трудовых коллективов

В Украине со вторника, 22 июня, стартовала вакцинация против коронавируса организованных коллективов, сообщает пресс-служба Минздрава.
На данный момент зарегистрировано 1447 заявок на вакцинацию коллективов на 216 893 человек.
Коллективы будут вакцинировать в той последовательности, в которой они записывались. Процесс будет зависеть от количества мобильных бригад.
Также в Минздраве напомнили компаниям необходимые условия для проведения вакцинации:

  • обеспечить чистое, хорошо освещенное помещение, которое отделено от любых производственных площадей, или открытых пространств с рабочими местами, имеет вентиляцию для поставки свежего воздуха, достаточную площадь для комфортной работы мобильной бригады по вакцинации в составе не менее трех человек;
  • помещение должно быть оборудовано кушеткой для пациентов, стульями и столиками для работы мобильной бригады, доступом к месту для гигиены рук, иметь столик, который может вместить одну небольшую сумку-холодильник (термоконтейнер), инъекционные материалы и коробку для безопасной утилизации шприцев, а также доступ к интернету (WiFi);
  • предоставить помещение для медицинского наблюдения в течение 30 мин после прививок, которое может вместить 5-10 человек.


Теги: предприятие, вакцинация, COVID-19
 
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