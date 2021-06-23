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Сегодня СНБО обсудит угрозу "дельта-штамма" коронавируса
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в среду, 23 июня, соберется на заседание для обсуждения угрозы для Украины "дельта-штамма" коронавируса. Об этом в Facebook сообщил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.
Он отметил, что Минздрав Украины начинает готовиться к борьбе с "дельта" (индийским) штаммом коронавируса, добавив, что по подсчетам инфекционистов, 96% всех новых случаев коронавируса сейчас - именно "индийский" штамм. Вспышка болезни приостановила планы по снятию карантина в Великобритании.
"Есть риск, что впоследствии волна дойдет и до Украины. По данным Public Health England, "дельта-штамм" в 1,6 раза более агрессивен, чем уже хорошо нам известные, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации в 1,5 раза чаще - к реанимации. Для начала вспышки в регионе достаточно небольшого количества инфицированных - вирус настолько агрессивен, что даже один больной человек может спровоцировать волну эпидемии", - рассказал Радуцкий.
Также он подчеркнул, что в Украине еще нет технической возможности самостоятельно выявлять "индийский" штамм.
По мнению Радуцкого, сейчас нужно вернуть обязательное ПЦР-тестирование на границе, в частности ввести жесткий контроль для украинцев, которые возвращаются не только из России, Великобритании, но и из курортных направлений - Турции, Египта и др.
Кроме того, прививки от коронавируса должны срочно сделать группы, которые по роду деятельности сталкиваются с большим количеством людей: работники транспортной отрасли, общественного питания, учителей и других. Или ввести в качестве альтернативы прививке регулярное ПЦР-тестирование.
"Дельта-штамм" поражает и людей, которые уже переболели коронавирусом. Важно наладить централизованный сбор данных о всех случаях заболевания COVID-19, определив более и менее уязвимые для вируса группы населения. И уже с учетом этого планировать карантин", - добавил он.
Радуцкий отметил, что сейчас у Украины есть время подготовить больницы: закупить необходимое оборудование, установить кислородные станции, усилить команды врачей.
Теги: СНБО, штамм, COVID-19
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