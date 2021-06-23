Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июня

23.06.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки подтвердили 835 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем в два раза превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав утром в среду, 23 июня.

"Среди заболевших: детей – 33, медработников – 25. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 419 человек; летальных случаев – 70; выздоровели – 2 292 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (241), Львовской (52), Донецкой (51), Черкасской (41) и Ровенской (38) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 230 977 человек, выздоровели 2 155 261, скончались 52 123 человека.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 241

Винницкая область - 20

Волынская область - 13

Днепропетровская область - 36

Донецкая область - 51

Житомирская область - 17

Закарпатская область - 21

Запорожская область - 15

Ивано-Франковская область - 7

Киевская область - 38

Кировоградская область - 9

Луганская область - 23

Львовская область - 52

Николаевская область - 23

Одесская область - 30

Полтавская область - 35

Ровенская область - 38

Сумская область - 26

Тернопольская область - 4

Харьковская область - 26

Херсонская область - 9

Хмельницкая область - 26

Черкасская область - 41

Черновицкая область - 19

Черниговская область - 15.