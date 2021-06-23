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В аннексированном Крыму ввели всеобщую вакцинацию работников сферы услуг
23.06.2021 10:00
Оккупационные "власти" Крыма рекомендовали руководителям предприятий сферы услуг провести стопроцентную вакцинацию сотрудников от коронавируса. Изменения внесены в "указ" "главы республики" о режиме повышенной готовности. Об этом пишут "РИА Новости".
В "документе" рекомендуется руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги, иммунизировать 100% сотрудников против коронавирусной инфекции.
Рекомендации не распространяются на сотрудников, имеющих медицинские противопоказания.
Теги: Крым, указ, вакцинация
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