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Кабмин ввел обязательное COVID-тестирование для въезжающих из четырех стран

24.06.2021 14:00
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Кабмин ввел обязательное COVID-тестирование для въезжающих из четырех стран

Для уменьшения риска распространения коронавируса штамма "Дельта" в Украине, на заседании правительства 23 июня принято решение об осуществлении ряда мероприятий. Об этом рассказал заместитель министра - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, - сообщает сайт Минздрава.
"Согласно решению правительства, гражданам, прибывающим из Республики Индия, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Российской Федерации и Португальской Республики или находившимся на их территории не менее семи дней, запрещено пересечение государственной границы Украины без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV- 2, проведенного непосредственно в пунктах пропуска (пунктах контроля).
Указанная норма начнет действовать с 25 июня 2021 года", - сообщил Кузин.



Теги: Россия, Великобритания, Индия, Португалия, тест, COVID-19
 
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