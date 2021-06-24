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Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружен в Украине

24.06.2021 12:00
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Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружен в Украине

В Украине зафиксировали случаи штамма коронавируса под названием "Дельта". Этим штаммом инфицировались 2 человека. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "ТСН".
Секретарь СНБО рассказал о двух инфицированных новым штаммом коронавируса - это 66-летняя женщина и 16-летний ребенок. Они недавно вернулись из России, а симптомы болезни появились уже в Украине, где им и сделали тест на коронавирус.
Сейчас инфицированные находятся в Александровской больнице Киева. Их состояние стабильное.
"У нас есть четыре лаборатории, которые могут обнаруживать новый штамм, две частные и две государственные, у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ", - сказал Данилов.
В настоящее время решается вопрос, вводить ли обязательное ПЦР-тестирование для людей, которые приезжают из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Индии.
"Не исключаю, что может быть полностью прекращено сообщение на определенное время с некоторыми странами. Это очень опасно", - добавил Данилов.



Теги: заражение, штамм, COVID-19
 
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