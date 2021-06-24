Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июня

24.06.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки выявили 937 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это на сотню больше вчерашнего показателя. Заболеваемость растет второй день подряд, сообщает Минздрав утром в четверг, 24 июня.

"Среди заболевших: детей – 33, медработников – 22. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 559 человек; летальных случаев – 58; выздоровели – 2 471 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (223), Днепропетровской (59), Харьковской (57), Донецкой (51) и Киевской (51) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 231 914 человек, выздоровело 2 157 732 инфицированных, скончались 52 181 человек.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 223

Винницкая область - 16

Волынская область - 24

Днепропетровская область - 59

Донецкая область - 51

Житомирская область - 17

Закарпатская область - 8

Запорожская область - 42

Ивано-Франковская область - 14

Киевская область - 51

Кировоградская область - 15

Луганская область - 18

Львовская область - 48

Николаевская область - 35

Одесская область - 30

Полтавская область - 18

Ровенская область - 26

Сумская область - 24

Тернопольская область - 6

Харьковская область - 57

Херсонская область - 30

Хмельницкая область - 49

Черкасская область - 33

Черновицкая область - 11

Черниговская область - 32.