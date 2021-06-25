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Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июня
В Украине за день подтвердили 876 новых случаев коронавируса - среди них 36 детей и 32 медработника. Всего в Украине уже 2232790 случаев заболевания. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 25 июня.
Накануне с коронавирусом госпитализировали 489 человек. Скончались от COVID-19 за день 53 украинца (всего - 52234), а выздоровели 2405 человек (всего - 2160137).
Больше всего случаев за день подтвердили в Киеве (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
Киев - 196 случаев;
Винницкая область - 9 случаев;
Волынская область - 19 случаев;
Днепропетровская область - 63 случая;
Донецкая область - 53 случая;
Житомирская область - 30 случаев;
Закарпатская область - 14 случаев;
Запорожская область - 72 случая;
Ивано-Франковская область - 12 случаев;
Киевская область - 53 случая;
Кировоградская область - 6 случаев;
Луганская область - 10 случаев;
Львовская область - 32 случая;
Николаевская область - 28 случаев;
Одесская область - 33 случая;
Полтавская область - 26 случаев;
Ровенская область - 20 случаев;
Сумская область - 24 случая;
Тернопольская область - 10 случаев;
Харьковская область - 56 случаев;
Херсонская область - 29 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черкасская область - 33 случая;
Черновицкая область - 13 случаев;
Черниговская область - 19 случаев.
Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
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