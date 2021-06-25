Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июня

25.06.2021 10:00

В Украине за день подтвердили 876 новых случаев коронавируса - среди них 36 детей и 32 медработника. Всего в Украине уже 2232790 случаев заболевания. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 25 июня.

Накануне с коронавирусом госпитализировали 489 человек. Скончались от COVID-19 за день 53 украинца (всего - 52234), а выздоровели 2405 человек (всего - 2160137).

Больше всего случаев за день подтвердили в Киеве (196), Запорожской (72) Днепропетровской (63), Харьковской (56) и Донецкой (53) областях.

Статистика заболеваемости по регионам:

Киев - 196 случаев;

Винницкая область - 9 случаев;

Волынская область - 19 случаев;

Днепропетровская область - 63 случая;

Донецкая область - 53 случая;

Житомирская область - 30 случаев;

Закарпатская область - 14 случаев;

Запорожская область - 72 случая;

Ивано-Франковская область - 12 случаев;

Киевская область - 53 случая;

Кировоградская область - 6 случаев;

Луганская область - 10 случаев;

Львовская область - 32 случая;

Николаевская область - 28 случаев;

Одесская область - 33 случая;

Полтавская область - 26 случаев;

Ровенская область - 20 случаев;

Сумская область - 24 случая;

Тернопольская область - 10 случаев;

Харьковская область - 56 случаев;

Херсонская область - 29 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черкасская область - 33 случая;

Черновицкая область - 13 случаев;

Черниговская область - 19 случаев.