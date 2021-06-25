- Укрзализныця назначила дополнителье поезда ко Дню Конституции13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июня10:00
- Кабмин ввел обязательное COVID-тестирование для въезжающих из четырех стран14:00
- Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружен в Украине12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 июня11:00
- В Минздраве заявили об избытке COVID-вакцин в Украине14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 июня11:00
- В аннексированном Крыму ввели всеобщую вакцинацию работников сферы услуг10:00
- Сегодня СНБО обсудит угрозу "дельта-штамма" коронавируса08:00
- В Украине началась вакцинация трудовых коллективов15:00
Укрзализныця назначила дополнителье поезда ко Дню Конституции
Укрзализныця назначила дополнительные поезда на выходные по случаю Дня Конституции Украины. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В расписание добавлены поезда:
№ 197/198 Киев - Ковель: отправится из Киева 26 июня в 6:36, из Ковеля в этот же день в 11:27;
№ 207/208 Ужгород - Киев: отправится из Ужгорода 26 июня в 18:00; № 239/240 Киев - Ужгород: отправится из столицы 27 июня в 19:58;
№ 235/236 Киев - Ужгород отправится из Киева 25 и 27 июня в 20:28, а из Ужгорода 26 и 28 июня в 18:15;
№ 249/250 Киев - Черновцы будет отправляться из Киева 25 и 29 июня в 15:09, из Черновцов (через Ивано-Франковск) - 24 и 28 июня в 19:15;
№ 767/768 Киев - Херсон будет выезжать из Киева 25 июня в 13:25 и 27 июня в 14:15. Обратно из Херсона - 27 и 28 июня в 5:26;
№ 223/224 Киев - Одесса отправится из Киева 28 июня в 8:11. И обратно в тот же день отправится в 10:51. Также в Одессу назначен дополнительный поезд № 203/204 Киев - Одесса, что отправится 29 июня;
№ 222/221 Одесса - Киев будет отправляться из Одессы 25 июня в 1:53. Из Киева он отправится 29 июня в 09:50;
№ 124/123 Киев - Константиновка будет отправляться из столицы 25 и 27 июня в 21:20, а обратно из Константиновки - 26 и 28 июня в 17:40.
Теги: Укрзализниця, расписание, День Конституции, поезда, выходные
- После долгого перерыва возобновляется курсирование поездов Киев-Лисичанск
- В декабре изменится график движения поездов до станции "Мариуполь" (Расписание)
- "Укрзализныця" запускает поезд Лисичанск-Киев: расписание и цены на билеты
- Безразличие «Укрзалізниці» или как Луганская область оказалась отрезанной от всей страны
- «Укрзализныця» на зимний новогодне-рождественский период запустит дополнительные поезда
- "Укрзализныця" с 1 декабря временно приостановила услугу онлайн бронирования ж/д билетов
- На Донбассе боевики обстреляли машину СЦКК17:00
- Луганск отправил в крымскую Ялту 10 тонн питьевой воды16:00
- На Донбассе стартовал грантовый конкурс для общественных организаций15:00
- СБУ разоблачила группу пророссийских интернет-агитаторов14:00
- В ОРДО должникам за коммуналку будут отключать канализацию11:00
- Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ09:00
- Зеленский допустил референдум о "стене" на Донбассе08:00
- Вузы ОРДО выделили 600 бюджетных мест для абитуриентов из Украины15:00
- В Авдеевке полиция задержала продавца гранат13:00
- Международные наблюдатели проинспектировали работу КПВВ на Луганщине10:00
- На Донбассе боевики обстреляли машину СЦКК17:00
- Луганск отправил в крымскую Ялту 10 тонн питьевой воды16:00
- На Донбассе стартовал грантовый конкурс для общественных организаций15:00
- СБУ разоблачила группу пророссийских интернет-агитаторов14:00
- Укрзализныця назначила дополнителье поезда ко Дню Конституции13:00
- Microsoft представила Windows 1112:00
- В ОРДО должникам за коммуналку будут отключать канализацию11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 июня10:00
- Сутки в ООС: 14 обстрелов, ранен боец ВСУ09:00
- Зеленский допустил референдум о "стене" на Донбассе08:00
- На собственном примере. Истории о вакцинации от COVID-1917:00
- Как отдыхать безопасно во время пандемии COVID-19?16:00
- Флеш-игры и схемы игрового процесса13:00
- Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего по итогам первого тура Евро13:30
- Сменить поставщика газа ради экономии. Как это сделать?12:00
- Как ставить на матчи Чемпионата Европы с выгодой?09:00
- Украина в шаге от электронной прописки. Что следует знать?17:00
- Украина - Северная Македония: прогноз от экспертов на предстоящий матч Евро-202009:00
- Играем на гривны в виртуальном казино ПоинтЛото10:00
- Как понять, что ваш смартфон пора менять на новый16:00
- Пыльная буря из России добралась до ОРДЛО
- Зеленский допустил референдум о "стене" на Донбассе
- Кабмин ввел обязательное COVID-тестирование для въезжающих из четырех стран
- В ОРДО должникам за коммуналку будут отключать канализацию
- СБУ разоблачила группу пророссийских интернет-агитаторов
- Вузы ОРДО выделили 600 бюджетных мест для абитуриентов из Украины
- Завтра в Станице Луганской не будет электричества
- Россия пригласила на фестиваль "Славянское единство" "ДНР" вместо Украины
- Международные наблюдатели проинспектировали работу КПВВ на Луганщине
- Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружен в Украине