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Где можно привиться от COVID-19 на этих выходных
На этих выходных центры массовой вакцинации от коронавируса открылись во всех регионах Украины - всего их насчитывается более 130. Об этом в Фейсбуке сообщает Минздрав.
"В Украине уже работает более 130 центров массовой вакцинации от COVID-19, в которых прививают людей, записавшихся в лист ожидания через "Дію" или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Центры вакцинации открылись во всех регионах", - проинформировали в министерстве.
Уточняется, что в центрах вакцинации прививают как тех, кого предварительно пригласили телефонным звонком или сообщением, так и всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но они есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.
С полным списком центров и расписанием их работы можно ознакомиться по ссылке.
Теги: список, вакцинация, центр, COVID-19
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