Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июня

27.06.2021 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июня

В Украине за минувшие сутки выявили 450 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав утром в восересенье, 27 июня.
"Среди заболевших: детей – 28, медработников – 6. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 529 человек; летальных случаев – 17; выздоровели – 1 097 человек", – говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 233 996 человек, выздоровели 2 163 069 человек, летальных случаев – 52 286.
Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:
Киев - 135
Винницкая область - 9
Волынская область - 9
Днепропетровская область - 46
Донецкая область - 3
Житомирская область - 19
Закарпатская область - 3
Запорожская область - 20
Ивано-Франковская область - 5
Киевская область - 37
Кировоградская область - 4
Луганская область - 5
Львовская область - 9
Николаевская область - 22
Одесская область - 39
Полтавская область - 5
Ровенская область - 9
Сумская область - 15
Тернопольская область - 7
Харьковская область - 17
Херсонская область - 15
Хмельницкая область - 2
Черкасская область - 8
Черновицкая область - 4
Черниговская область - 3.



Теги: Украина, статистика, область, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх