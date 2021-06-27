Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 июня

27.06.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки выявили 450 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это почти в два раза меньше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав утром в восересенье, 27 июня.

"Среди заболевших: детей – 28, медработников – 6. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 529 человек; летальных случаев – 17; выздоровели – 1 097 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболели 2 233 996 человек, выздоровели 2 163 069 человек, летальных случаев – 52 286.

Число новых случаев COVID-19 в регионах Украины:

Киев - 135

Винницкая область - 9

Волынская область - 9

Днепропетровская область - 46

Донецкая область - 3

Житомирская область - 19

Закарпатская область - 3

Запорожская область - 20

Ивано-Франковская область - 5

Киевская область - 37

Кировоградская область - 4

Луганская область - 5

Львовская область - 9

Николаевская область - 22

Одесская область - 39

Полтавская область - 5

Ровенская область - 9

Сумская область - 15

Тернопольская область - 7

Харьковская область - 17

Херсонская область - 15

Хмельницкая область - 2

Черкасская область - 8

Черновицкая область - 4

Черниговская область - 3.